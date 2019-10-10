IMF'nin yeni başkanı Georgieva: Brexit'in ekonomik büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde endişeliyiz
1 saat önce
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:04
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