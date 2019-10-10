IMF'nin yeni başkanı Georgieva: Brexit'in ekonomik büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde endişeliyiz
1 saat önce
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
Kristalina Georgieva, geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı seçildi. Gelişmekte olan ekonomiden seçilen ilk başkan sıfatını alan Georgieva, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantısından önce euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
Bulgar ekonomist, hedefinin IMF'yi güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Georgieva, Brexit ve belirsizlik ortamının küresel piyasaları olumsuz etkilediğini; bu nedenle dünya ekonomisinin büyümesi için ticari gerilimleri azaltmanın önemini vurguluyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:06
Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli Hırsızlar Japon iş adamının kolundan 830 bin dolarlık saatini çaldı Suudi Arabistan, Barış Pınarı Harekatı'ndan memnun değil