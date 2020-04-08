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IMF'nin yeni başkanı Georgieva: Brexit'in ekonomik büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde endişeliyiz
6 saat önce
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:09
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