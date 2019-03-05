IMF: Özbekistan ekonomisi yüzde 5,5 büyüyecek
37 dakika önce
IMF, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.
IMF, Özbekistan
ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:55
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