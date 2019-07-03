Son Dakika Haberleri: IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladı
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IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladı

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a 39 ay için vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladığını duyurdu.

IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladı, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a 39 ay için vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladığını duyurdu.
IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın ekonomik reform programının desteklenmesi için verilecek kredinin birer yıllık 3 dönemde, 2'şer milyar dolar olarak ödeneceği belirtildi.
Krediyle Pakistan ekonomisinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve kamu borcunun azaltılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Rekabet edebilirliği artırmak, resmi rezervleri yeniden oluşturmak, piyasada belirlenen esnek bir döviz kuru oluşturmak, enerji sektöründeki mali kayıpları ortadan kaldırmak, kurumları güçlendirmek ve şeffaflığı arttırmak amaçlanmaktadır." ifadesi yer aldı.
Pakistan'a ilk yıl ödemenin 500 milyon dolarlık kısmının temmuzda yapılması bekleniyor.
IMF yönetim kurulunun tek seferde 1 milyar dolarlık ödeme yapma hakkı bulunuyor. Kalan ödemeler ise 4 ayda bir düzenlenen gözden geçirme raporlarının ardından 6 ayda bir yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:48 Kaynak: AA
Uluslararası Para Fonu, Pakistan, Güncel
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