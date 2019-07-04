Son Dakika Haberleri: IMF Pakistan için 6 milyar dolarlık kredi paketini onayladı
Son Dakika Ekonomi Haber

IMF Pakistan için 6 milyar dolarlık kredi paketini onayladı

36 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, biriken borçlarının azaltılması ve ödemeler dengesi krizinin savuşturulması için Pakistan'a 3 yıl için 6 milyar dolarlık kredi paketi verilmesini onayladı.

IMF Pakistan için 6 milyar dolarlık kredi paketini onayladı, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, biriken borçlarının azaltılması ve ödemeler dengesi krizinin savuşturulması için Pakistan'a 3 yıl için 6 milyar dolarlık kredi paketi verilmesini onayladı.
İcra Kurulu'nun verdiği onay çerçevesinde 1 milyar dolar hemen verilecek. Geri kalan kısım için program kapsamında çeyrek dönemlerde yapılacak gözden geçirmelere bağlı olarak kedemeli olarak ödenecek.
IMF Başkan Vekili David Lipton, kredinin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın finansal gereksinimleri ve dengesiz ve zayıf büyümeye dayalı ciddi ekonomik sorunları bulunduğuna dikkat çekti.
Pakistan yönetiminin programının, yapısal zayıflığı azaltmayı, makroekonomik istikrarı ve uluslararası finansal desteğin yeniden sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Lipton, böylece sağlam ve sürdürülebilir büyümenin desteklenebileceğini vurguladı.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:15 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray 75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 08:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF Pakistan için 6 milyar dolarlık kredi paketini onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]