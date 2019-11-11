Son Dakika Haberleri: IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak
Son Dakika Ekonomi IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak

IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak

7 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan ile yapılan 6 milyar dolar büyüklüğündeki finansal destek programı anlaşması çerçevesinde ilk kredi dilimi serbest bıracak.

IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan ile yapılan 6 milyar dolar büyüklüğündeki finansal destek programı anlaşması çerçevesinde ilk kredi dilimi serbest bıracak.

IMF'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın bütçe açıklarının daralmaya başladı ve bu gelişmeye bağlı olarak da ilk kredi dilimi serbest bırakılacak.

IMF heyetinin başkanı Ramirez Rigo, 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasındaki İslamabad görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilk dilim olarak 328 milyon SDR'nin (450 milyon dolar) serbest bırakılacağını belirtti.

IMF, Nisan ayında Pakistan ile 3 yıllık bir kurtarma programı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu, IMF ile Pakistan arasında 1980'lerden bu yana imzalanan 13'ncü kurtarma programı olmuştu.

IMF açıklamasında, "Hükümetin politikaları, rezervlerde toparlanmanın sağlanmasıyla birlikte ekonomide istikrarın yeniden sağlanmaya başlamasını destekleyici yönde meyvelerini vermeye başladı" denildi.


Uluslararası Para Fonu, Pakistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde
Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]