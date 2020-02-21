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IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu
30 dakika önce
Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti. Fonun başkanı Kristalina Georgiova belirsizliğin 'yeni normal' haline gelmeye başladığını söyledi. Altın gelişmelerle 7 yılın zirvesini gördü.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:09
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