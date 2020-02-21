IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu - Son Dakika Ekonomi

IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu

30 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti.

IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti. Fonun başkanı Kristalina Georgiova belirsizliğin 'yeni normal' haline gelmeye başladığını söyledi. Altın gelişmelerle 7 yılın zirvesini gördü.

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:09 
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