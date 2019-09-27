Imf sentetik cbdc'lerin daha iyi bir seçenek olduğunu savundu

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğilimi sürerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri yalnızca merkez bankaları kontrolü yerine kamu ve özel sektörün işbirliği yaparak oluşturacağı dijital paraların daha kullanılabilir olacağını savundu.

Kripto para birimlerine yönelik ilginin artmasına paralel olarak merkez bankalarının da kendi dijital para birimlerini oluşturma planlarının duyurulmasının ardından IMF yetkilileri, merkez bankası kripto para birimleri (CBDC) yerine kamu ve özel sektörün işbirliği yaparak oluşturacağı "sentetik" CBDC'lerin daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

IMF parasal ve sermaye piyasaları departmanı Direktörü Tobias Adrian ve Direktör Yardımcısı Tommaso Mancini-Griffoli, IMF Blog için yazdıkları yazıda, sentetik CBDC'lerin (sCBDC), merkez bankalarının ödeme zincirlerinin birçok aşamasına dahil olmaları gerekmesiyle oluşan riskler barındıran CBDC'lere göre daha fazla avantaj sağlayabileceğini vurguladılar.

Söz konusu yazıda şu değerlendirme yer aldı:

"Özel sektör ve kamu sektörü işbirliği olan sCBDC modelinde merkez bankaları işlevlerinin temelini oluşturan güven sağlama ve yeterliliğe odaklanabilirler. Stablecoin sağlayıcıları olarak özel sektör de, doğru gözetim ve danışmanlık altında kalan adımları tamamlayabilir ve en iyi yaptıkları iş olan müşterilerle iletişime geçmeye ve yenilikler üretmeye devam edebilir."

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.98 düşüşle 8,061 dolara geriledi ve 144 milyar 789 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,904 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 76'sı düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 8.84 ile 96'ncı sıradaki Loom Network öncülük etti. En yüksek hacimli 10'dan da yüzde 5.05 ile en çok Binance Coin düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 213 milyar 131 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 814 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.98

Ethereum yüzde 0.87

Ripple yüzde 1.37

Tether yüzde 0.14

Bitcoin Cash yüzde 2.09

Litecoin yüzde 1.74

EOS yüzde 1.23

Binance Coin yüzde 5.05

Bitcoin SV yüzde 0.80

Stellar yüzde 0.97 düştü.