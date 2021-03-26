IMF: Sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen Avro Bölgesi bankaları dirençli - Son Dakika

IMF: Sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen Avro Bölgesi bankaları dirençli

26.03.2021 16:21
IMF: Sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen Avro Bölgesi bankaları dirençli, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi'ndeki bankaların sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkilerine dayanacak ve ekonomik toparlanmayı finanse edecek kadar sermayeye sahip olduğunu bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi'ndeki bankaların sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkilerine dayanacak ve ekonomik toparlanmayı finanse edecek kadar sermayeye sahip olduğunu bildirdi.

IMF, Kovid-19 krizinin Avro Bölgesi bankalarının sermayesi üzerindeki etkisini analiz eden "Kovid-19: Avrupa Bankaları Nasıl Ücretlendirecek?" başlıklı araştırma raporunu yayımladı.

Raporda, "Temel sonuçlar, sermaye oranlarında önemli düşüşe rağmen, bankaların şoka karşı genel olarak dirençli kaldığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının bankaların sermayesini önemli ölçüde tüketirken tamponlarının krizin olası etkilerine dayanacak kadar büyük olduğuna işaret edilen raporda, doğru politikalarla bankaların yeni kredilerle toparlanmayı destekleyebileceği vurgulandı.

Raporda, krizin bankalar üzerindeki etkisinin şimdiye kadar sınırlı kalmasına rağmen, ekonomide uzun süreli toparlanma sürecinde sermaye baskılarının artabileceği vurgulandı.

IMF raporunda, politika desteğinin sürdürülmesi halinde toplam sermaye oranının 2021 sonunda yüzde 14,7'den yüzde 13,1'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Politikaların sermaye erozyonunun hem kapsamını hem de değişkenliğini azaltmada son derece önemli olduğunun altı çizilen raporda, özellikle iyi politikaların makroekonomik şok ile banka sermayesi arasındaki bağı önemli ölçüde zayıflatabileceği aktarıldı.

Raporda, sermaye yardım, borç moratoryumu, kredi garantileri, iflasın ertelenmesinin yanı sıra hibe desteği ve vergi indirimi gibi politikaların önemi vurgulandı.

Bankaların kredi verme kapasitelerini korumak için kademeli olarak sermaye tamponları oluşturmalarına izin verilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, temettü ödemeleri ve hisse geri alımları üzerindeki kısıtlamaların toparlanma sağlanana kadar sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası Para Fonu, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF: Sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen Avro Bölgesi bankaları dirençli - Son Dakika Ekonomi


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