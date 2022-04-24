IMF, Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelme çabalarını destekleyecek - Son Dakika
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IMF, Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelme çabalarını destekleyecek

24.04.2022 13:53
IMF, Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelme çabalarını destekleyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry liderliğindeki heyetle yapılan ilk görüşmeleri "verimli" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry liderliğindeki heyetle yapılan ilk görüşmeleri "verimli" olarak nitelendirdi.

Telegraph India'nın haberine göre, Sri Lanka heyeti, IMF ile IMF destekli bir program için teknik konuları görüştü.

IMF'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Sri Lanka'daki son ekonomik gelişmelerin yanı sıra ekonomik istikrarı yeniden sağlamak için gereken güvenilir ve tutarlı bir stratejinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, IMF'nin Sri Lankalı yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışacağı ve ekonomik krizin çözülmesi için diğer paydaşlarla ilişki içerisinde Sri Lanka'nın çabalarını destekleyeceği belirtildi.

Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, IMF yetkilileriyle görüşmek için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Hindistan, dün, Sri Lanka'ya ülkedeki ekonomik krize destek amacıyla 500 milyon dolar daha kredi vereceğini duyurmuştu. Hindistan, şimdiye kadar Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.???????

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Uluslararası Para Fonu, Maliye Bakanı, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IMF, Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelme çabalarını destekleyecek - Son Dakika


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