Son Dakika Haberleri: Imf/thomsen: almanya kamu yatırımlarını artırmalı
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Imf/thomsen: almanya kamu yatırımlarını artırmalı

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Almanya'nın kamu yatırımlarını artırması gerektiği uyarısı yaparken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümet olarak denk bütçe politikasına bağlı olduklarının altını çizdi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Almanya'nın kamu yatırımlarını artırması gerektiği uyarısı yaparken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümet olarak denk bütçe politikasına bağlı olduklarının altını çizdi.

Almanya'nın kamu yatırımlarını artırmak için "bir ekonomik şok yaşanmasını beklememesi" gerektiğiuyarısı yapan Thomsen, kamu yatırımlarının artırılmasının Almanya'nın karşı karşıya olduğu yapısal zorlukların düzeltilmesi için şu anda en iyi yol olduğunu vurguladı.

"Almanya'nın borç düzeyi iyi ve yapısal tedbirlerin alınmasını sınırlar bir noktada değil" diyen Thomsen, Almanya'nın mali teşviklere de gereksinimi olmadığını vurguladı ve "Ancak, bu Almanya'yı mantıklı uzun vadeli projeler izlemekten alı koymamalı" diye konuştu.

Almanya Vergi Mükellefleri Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinlikte konuşan Merkel, "Federal hükümet olarak, güçlü bir bütçe politikası için sorumluğu ciddiye alıyoruz. Size denk bütçe hedefine bağlı olduğumuzun güvencesini verebilirim" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da Salı günü yaptığı açıklamada, büyümede ciddi bir yavaşlama yaşanması karşısında ekonomiye "milyarlarca euro" pompalamaya hazır olduklarını vurguladı.

Uluslararası Para Fonu, Angela Merkel, Hükümet, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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