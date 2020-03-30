Son Dakika › Ekonomi › IMF/Thomsen: Türkiye ve Rusya IMF'den yardım istemedi - Son Dakika Ekonomi
IMF/Thomsen: Türkiye ve Rusya IMF'den yardım istemedi
6 saat önce
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın IMF'den yardım isteyen ülkeler arasında yer almadığını açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın IMF'den yardım isteyen ülkeler arasında yer almadığını açıkladı.
Thomsen, IMF web sitesinde yer alan blog yazısında, "Euro bölgesi liderlerinin euroyu istikrara kavuşturmak için gerekenleri yapma konusundaki kararlılığı hafife alınmamalı" dedi.
IMF, Covid-19 salgınına karşı güçlü bir bölgesel tepki için euro bölgesinin mali kurallarının gevşetilmesi ve Avrupa Merkez Bankası
(ECB) ve Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan desteğin kritik olduğuna dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:14 Kaynak: DHA
Son Dakika Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu