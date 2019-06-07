Son Dakika Haberleri: IMF: Ticari anlaşmazlıklar ABD ekonomisi için risk taşıyor
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IMF: Ticari anlaşmazlıklar ABD ekonomisi için risk taşıyor

41 dakika önce

ABD'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret anlaşmazlıklarının tırmanması ya da mali piyasalarda ani darboğazın, ABD ekonomisinde azımsanamayacak bir risk yaratacağı uyarısı yaptı.

IMF: Ticari anlaşmazlıklar ABD ekonomisi için risk taşıyor, System.String[]
ABD'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret anlaşmazlıklarının tırmanması ya da mali piyasalarda ani darboğazın, ABD ekonomisinde azımsanamayacak bir risk yaratacağı uyarısı yaptı.
VOA'nın haberine göre, IMF raporunda, "Süregelen ticari anlaşmazlıkların derinleşmesi ya da düzelen mali piyasa koşullarının aniden tersine dönmesi, ABD ekonomisi için maddi risk taşıyor" denildi.
IMF raporunda, ABD için 2019 büyüme öngörüsü, Nisan ayındaki yüzde 2.3 düzeyinden, yüzde 2.6'ya yükseltildi ve bu artışın "finansal piyasa koşullarındaki kolaylıklardan" kaynaklandığı belirtildi.
Buna karşılık IMF, bazı etkenlerin bu olumlu görünümü tehdit ettiğine de dikkat çekti ve ABD Merkez Bankası'na (Fed), büyümeyi frenleyen faiz oranlarındaki artışları geciktirme çağrısı yaptı.
Raporda, ABD yönetiminin gümrük vergilerini arttırarak küresel ticari ilişkileri kontrol etme çabaları da eleştirildi ve Çin ile ticari anlaşmazlıklarının çözümünün önemine dikkat çekildi.
Raporda, "ABD yönetiminin ithalat vergilerini arttırması ve attığı başka adımlar, küresel ticaret sistemini baltalıyor" uyarısı yapıldı.
IMF raporunda ABD'nin finans sisteminin, ağırlaşmaya başlayan piyasa koşullarına karşı hassas olmasına da işaret edilerek, finans sisteminin sağlıklı görünse de finansal istikrara yönelik orta vadeli risklerin arttığına dikkat çekildi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:42 Kaynak: DHA
Uluslararası Para Fonu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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