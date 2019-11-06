Son Dakika Haberleri: IMF Türkiye'den borç istedi mi? Hangi ülke ne kadar taahhütte bulundu?
Son Dakika Dünya IMF Türkiye'den borç istedi mi? Hangi ülke ne kadar taahhütte bulundu?

IMF Türkiye'den borç istedi mi? Hangi ülke ne kadar taahhütte bulundu?

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında IMF’nin Türkiye’den borç istediğine dair açıklamada bulundu. Peki kurumun prosedürel uygulamaları ne yönde?

IMF Türkiye'den borç istedi mi? Hangi ülke ne kadar taahhütte bulundu?, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım günü partisinin grup toplantısında IMF'nin Türkiye'den borç istediğine dair bir açıklamada bulundu.


Erdoğan, "IMF bizden 5 milyar Avro borç istedi. Arkadaşlara dedim ki, verin. Sonra baktılar ki bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz, herhalde verecekler, almaktan vazgeçtiler. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılara rağmen gerek kamu borç oranında, gerek diğer borç kategorilerinde gelişmiş ülkelerden çok daha iyi bir durumdayız," dedi.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:13 
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