Son Dakika Haberleri: IMF, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı
Son Dakika Ekonomi IMF, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

IMF, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

49 dakika önce

Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi.

IMF, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı, System.String[]

Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi. Kurum 2020 yılı için ise Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,5'tan yüzde 3'e yükseltti.

Uluslararası Para Fonu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:07 
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