IMF, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı
49 dakika önce
Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi.
Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi. Kurum 2020 yılı için ise Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,5'tan yüzde 3'e yükseltti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:07
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