IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: (IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesi) Saklanan, meşruiyet dışı...
1 saat önce
IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: (IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesi) Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:08 Kaynak: AA
IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: (IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesi) Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi
ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için yüzlerce kişi toplandı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek