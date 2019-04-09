IMF, Türkiye'nin yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor
2 saat önce
IMF, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:14
IMF, Türkiye
ekonomisinin 2019'da yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor.
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IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
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