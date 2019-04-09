Son Dakika Haberleri: IMF, Türkiye'nin yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor

IMF, Türkiye'nin yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor

2 saat önce

IMF, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor.

IMF, Türkiye'nin yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor, System.String[]
IMF, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2,5 küçülmesini bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:14 
Türkiye, Ekonomi
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