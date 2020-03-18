IMF Venezuela'nın Covid-19'a karşı kredi talebini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF Venezuela'nın Covid-19'a karşı kredi talebini reddetti - Son Dakika Ekonomi

IMF Venezuela'nın Covid-19'a karşı kredi talebini reddetti

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezüella'nın Covid-19 mücadele için 5.0 milyar dolarlık kredi talebini reddetti.

IMF Venezuela'nın Covid-19'a karşı kredi talebini reddetti, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezüella'nın Covid-19 mücadele için 5.0 milyar dolarlık kredi talebini reddetti.

The Telegraph'ın haberine göre, salgınla mücadele için 2001'den bu yana ilk kez IMF'nin kapısını çalan Venezüella'nın kredi talebi reddedildi.

IMF'den yapılan açıklamada, "Ne yazık ki fon şu anda bu talebi dikkate alacak durumda değil" denildi.

IMF'in Venezüella'nın talebini red etme gerekçesine ilişkin açıklamasında, "hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması konusunda netlik olmaması" denildi ve şu konuyu işaret edildi:

"Daha önce de belirttiğimiz üzere, Üye ülkelerle IMF'nin yapacağı sözleşmeler, resmi hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınmasına dayanır. Bu noktada burada böyle bir netlik bulunmuyor."

Diğer yandan IMF, Covid-19 salgınının yayılmasının sağlık sisteminde ve ekonomide yol açtığı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak üzere Bosna'ya 165 milyon euro kredi verdi.

IMF'in Bosna temsilcisi Andrew Jewell yaptığı açıklamada, Bosna'ya desteğin Hızlı Finansman Enstrümanı çerçevesinde verildiğini belirtti.

IMF'in 50 milyar dolar büyüklüğündeki Hızlı Finansman Enstrümanı, üye ülkelerin koronvirüsün etkileri ile başa çıkma çabalarına destek için kullanıma sunulmuştu.


Uluslararası Para Fonu, Koronavirüs, Saraybosna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:43 Kaynak: DHA

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