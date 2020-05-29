IMF'ye göre küresel ekonomide daralma yüzde 3.0'ü aşar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) daralmanın, daha önce öngörülen yüzde 3.0 düzeyini de aşabileceği uyarısı yaptı.

Covid-19 pandemisi sürecinde IMF'in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Georgieva, küresel ekonomik destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.