İmgeler ve çizgiler beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmgeler ve çizgiler beğeni topladı - Son Dakika

İmgeler ve çizgiler beğeni topladı

14 dakika önce

Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası ile şehrin kültür hayatına büyük katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, açtığı özel sergilerle de sanata ve sanatçılara büyük destek sağlıyor.

İmgeler ve çizgiler beğeni topladı, System.String[]

Son olarak Zafer Dilekçi'nin 'İmgeler ve Çizgiler' adını verdiği resim sergisi sanatseverlerin de ilgisi ile Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi'nde açıldı.

2002 yılından beri Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden özel sergiler açan Zafer Dilekçi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'İmgeler ve Çizgiler' sergisini Eskişehir'de açtı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Müzeler Kompleksi Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleşen sergiye sanatseverler de büyük ilgi gösterdi. Eskişehir'in sanata değer veren bir kent olduğunu ve burada kendisini evinde gibi hissettiğini ifade eden Zafer Dilekçi, destekleri dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Dilekçi "İmge sanatsal yaratım sürecinin ilk basamağı ve vazgeçilmezidir. İmgeler her sanatçıda farklı duygu, düşünce ve yaratım süreçleri oluşturur. Bunun temelinde de her sanatçının farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapıdan geliyor olması etkilidir. İmge ne kadar güçlü ve vurucu ise sanat eseri de o kadar başarılıdır. Umuyorum ki büyük emeklerle imgelerle ortaya çıkan eserlerimi beğenirsiniz. Beni sizlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne ve kıymetli başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından sanatseverlere eserleri hakkında bilgiler veren Dilekçi, tüm Eskişehirlileri 1 Mart'a kadar Müzeler Kompleksi Sergi Salonu'na beklediğini ifade etti.

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:10 Kaynak: Bültenler
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