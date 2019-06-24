Son Dakika Haberleri: İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu
Son Dakika Ekonomi Haber

İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu

38 dakika önce

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.

İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu, System.String[]
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43 
İstanbul, Maden, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı! Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]