İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu
38 dakika önce
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.
İstanbul Maden
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43
İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın
Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.
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