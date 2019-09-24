İMİB doğal taşta 2 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak istiyor

133 firma "Türk Doğal Taşıyla Yeniden Tasarla" sloganıyla İtalya'ya gitti

İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB), "Türk Doğal Taşlarıyla Yeniden Tasarla" sloganı ile Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı'na katılmak için İtalya'ya gidiyor.

Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, 2 milyar dolarlık ticaret hacmini genişletmek için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde, İtalya'ya gidiyor. Her yıl İtalya'da yapılan ve bu yıl,54. kez düzenlenecek"Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı"na İMİB çatısı altında milli katılım sağlayacak olan Türkiye'de, 80'in üzerinde değişik tür ile 650'nin üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireçtaşı ve granitte de 150'ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahip.

25 -28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı"na İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde milli katılım göstereceklerini dile getiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer,"133 Türk markasından 50 tanesi milli katılımcı, 83'ü ise bireysel katılımcı statüsünde bulunuyor. Marmomac Fuarı, dünyanın lider fuarlarından biri olduğu gibi, işin tasarım yönünün ön planda olduğu bir organizasyon olması da bizim amacımıza son derece uygun. Bu bakış açısıyla da 54 yıldır düzenlenen fuarda sektör temsilcileri olarak; mermer, traverten fayans, plaka ve bordürler ile mozaik gibi dekoratif ürünler, makine ve ekipmanları sergileyeceğiz" diye konuştu.

İtalya önemli bir Pazar ;

Önemli doğal taş ihracatçılarından biri olduğu için İtalya'nın,rakip gibi görünse de aslında önemli bir pazar olduğunu kaydeden İMİB Başkanı Dinçer, " Marmomac Doğal Taş Fuarı, dünyanın önemli organizasyonlarından biri. 54 yıldır düzenlenen fuar, aynı anda pek çok ülkenin kapısını size açabilir, eğer doğru kullanılırsa. Türk taşını hem İtalyan pazarına hem de dünyanın pek çok ülkesinden gelen markalara tanıtmak, sahip olduğumuz renk ve desen zenginliğini göstermek için fuarı en verimli şekilde değerlendireceğiz. Yeni bağlantılar oluşturmak, var olan bağlantılarımızın kapsamını genişletmek için birebir temaslarda bulunacağız. Ayrıca "Turkish Stones" çantalarımızı fuar girişinde bütün ziyaretçilere verip, Türkiye holüne yönlendirerek yapacağımız sunumlarla bağlantılarımızı daha da geliştireceğiz" dedi.

'Eski yapılarda doğal taşın kullanılması sektörü daha da büyüttü'

Yapıların daha görkemli, dikkat çekici ve sağlıklı olması için doğal taşa olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer, yeni yapıların dışında eski yapıların yenilenmesinde de Türk ürünlerinin tercih edilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. İMİB Başkanı Aydın Dinçer, eski yapıların yenilenme çalışmalarında doğal taşın kullanılmasının sektörün iş hacmini büyüttüğünü ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak buradaki trendi de yakından takip ettiklerini kaydetti.