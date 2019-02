İmitasyon Alanyaspor Forması Dağıtımı İddiası

Lisanssız Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i telefonla arayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde 'Sen kimsin lan? Şerefsiz, kapat telefonu' cevabını aldığını söyledi.

Lisanssız Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i telefonla arayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde 'Sen kimsin lan? Şerefsiz, kapat telefonu' cevabını aldığını söyledi.



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göztepe maçını değerlendiren Çavuşoğlu, bir çok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Hakem hataların tabii ki olabilir ama bizde yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha iyi olacaktı. Maçın ilk dakikalarında Djalma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı. Onun peşinde de yine pozisyonlarımız vardı. Neticesinde rakip her geldiği pozisyonu değerlendirdi. Son zamanlarda denildiği gibi hakem hataları çok fazlaca gündeme geliyor. Ulusal basındaki yorumcuları dinliyoruz ve pozisyonları tekrar tekrar izlediğimizde hakem hatalarını daha net görme şansımız oluyor. Orada görülen bir penaltının olduğunu ve 89. dakikada yediğimiz gol faul zaten herkes söyledi. Bu hataları asgariye indirmek için VAR Sistemi uygulandı ama tabi VAR Sistemi'ni var edersen VAR Sistemi, yok edersen yok sistemi haline dönmeye başladı. Son zamanlarda bütün kulüp başkanları bunla alakalı daha sert açıklamalarda yapıyor. Biz sert açıklamalarda hiçbir zaman bulunmadık. Gerçekten hakem hataları VAR Sistemi olmasına rağmen müsabakalara damgasını vurmaya başladı. İnşallah bundan sonraki süreçte hakemler hatalarını en asgariye indirir" şeklinde konuştu.



"MHK başkanına ulaşmak ve iletişim sağlamak çok zor"



Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu istifasına değinen Çavuşoğlu, son zamanlar MHK ile ilgili sıkıntıların olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Son zamanlarda MHK ile sıkıntıların olduğu gündem oluştu. MHK başkanıyla 1 veya 2 kez görüşme şansımız oldu. Ama MHK başkanına ulaşmak ve iletişim sağlamak çok zor. Herkese ulaşıyoruz ama MHK başkanını aradığımız zaman telefonda konuşmayalım diyor. O zaman her hatada İstanbul'a gidip gelmemiz lazım. Yazdığımız ve aradığımız zaman dönüş sağlanmıyor. Oysa federasyon başkanına rahatlıkla ulaşıyor ancak MHK başkanı tam tersi. Hayırlısı olsun, inşallah MHK'nın başına herkesin ulaşabileceği ve adalet dağıtacak birisi gelir" diye konuştu.



"Binlerce formayı bastırıp devletin makam aracıyla dağıtmak hatadır"



Bir gazetecinin Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, imitasyon Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddialarını sorması üzerine yanıt veren Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Aslında Denizli Emniyet Müdürü Demir ile alakalı konuşmak istemiyordum ama mademki sordunuz bize de bir cevap hakkı düşüyor. Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in Alanyaspor formalarının bastırıp dağıtması etik ve yasal değil. Müdürün gençlere ve öğrencilere sahip çıkması gayet en doğal hakkı biz de bununla gurur duyarız ama Alanyaspor formalarını sahte bastırıp ve dağıtmak hoş değil. Binlerce formayı bastırıp devletin makam aracının bagajına doldurarak buralarda gelerek dağıtmak hatadır. Müdürümüz aslında hata yapmıştır. Kulübümüzle istişare yapsa biz tabii ki yardımcı oluruz ama müdürün amacı başka siyaset yapıyor. Siyaset yapılacaksa herkes siyaset yapabilir ama izinsiz binlerce Alanyaspor forması bastırarak herkese dağıtmak olmaz. Neticesinde Alanyaspor formalarının patenti ve tüm hakları kulübümüze ait ama hareketle kulübü hiçe saymıştır. Konya'da Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkma final maçı vardı ve o zaman Demir Konya Emniyet Müdürüydü. Bizim orada taraftarlarımız her türlü şeye maruz kaldı. Buna rağmen bizi ne aradı ne sordu nede orada hoş geldiniz dedi. Orada hiçbir ilgi alaka yoktu. O zaman neredeymiş emniyet müdürü. Şimdi sizce niye bunu yapıyor? Şimdi bunu iyi araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.



"Siyası amaçlar için Alanyaspor'u kimse kullanmasın"



Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i konuyla ilgili telefonla aradığını ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"O gün ben müdürün kendisini aradım ve sayın müdürüm ben Hasan Çavuşoğlu diyerek kendimi tanıttım. Alanya'da Alanyaspor Store açtık ama siz Alanyaspor formalarını izinsiz bir şekilde dağıtıyorsunuz demeye kalmadan bana söylediği net bir şekildeki kelime şu, söylemek istemiyorum. Şu şekilde konuştu; 'Sen kimsin lan şerefsiz, kapat telefonu' arkasından daha ağır bir kelime kullandı. Ben o kelimeyi burada kullanmayacağım. Müdürün söylediği o kelimeyi 3 devlet memuru, 1 polis, 1 ilçe başkanı, 1 gazeteci ve bir sivil vatandaş benle birlikte net bir şekilde duydu. Bu çok ayıp bir şey. Bu hareket Alanyaspor kulübüne ve camiasına yapılan bir küfürdür. Şahsım ve kulübüm adına suç duyusunda bulundum. Avukatlarımız hakkımızı savunmak için soruşturma başlattı. Burada herkes Alanyaspor hata yaptı şeklinde algıladı ancak Alanyaspor hata yapmıyor. Alanyaspor yönetimi kulübünün haklarını ve hukuklarını savunuyor. Burada Alanyaspor adına birisi bir şey yapacak bizlere müracaat etmesi lazım. Bizle görüştü de biz mi yardımcı olmadık. Biz gidip Denizli adına bir çalışma yapıyor muyuz? Siz Alanyaspor formalarını bastırıyorsunuz 3-5 bin adet göğüsünde M. D. ismini yazdırarak vatandaşa dağıtıyorsunuz. Niçin sahip çıktığınız için mi? Hayır tabii ki sahip çıkacak olsanız bizimle beraber hareket edersiniz. Siyası amaçlar için Alanyaspor'u kimse kullanmasın. Siyasi herkes istediğini yapabilir ama bu şekilde olmaz. Bizde bunu izah ederek sayın müdürümüz diye hitap ettik ama aldığımız cevabı da az önce söyledim. Buradan da taraftarlarımıza sesleniyorum, bunun bilinmesini isterim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sendeledik Ama Düşmeyeceğiz"

Merkez Hakem Kurulunun Tüm Üyeleri İstifa Etti

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Tanısı Konulamayan Hastalığı Nedeniyle Elini Ağzından Çıkaramıyor