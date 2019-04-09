Son Dakika Haberleri: İmitasyon Takılara Dikkat

İmitasyon Takılara Dikkat

1 saat önce

Düğün sezonunun yavaş yavaş açılmaya başladığı Yozgat'ta, Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, piyasada dolaşan ve gerçeği ile birebir aynı olan sahte çeyrek altınlara karşı vatandaşları uyardı.

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Düğün sezonunun yavaş yavaş açılmaya başladığı Yozgat'ta, Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, piyasada dolaşan ve gerçeği ile birebir aynı olan sahte çeyrek altınlara karşı vatandaşları uyardı.

Altın fiyatlarının artması dolayısıyla piyasaya sokulmak istenen sahte altın miktarında artış olduğuna dikkat çeken Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, kuyumcuların ve vatandaşların imitasyon altınlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Kuyumcular odası tarafından sahte altın konusunda yurt genelindeki kuyumcuların uyarıldığını belirten Solmaz, "Sadece çeyrek altında değil diğer takıların da sahteleri geliyor. Bunlara tamamen altın kaplama suyuna batırılmış görüntüsü veriliyor. Takıların yüzüne kaplama yapılınca anlaşılması da zor oluyor. Eğer mihenk taşına ve ayar suyuna vurulmadığı zaman bunun anlaşılması da zor oluyor. Piyasada 5 lira değerinde gümüş üzerine kaplama çeyrek altın dolaşıyor. Bunu kuyumcular bile dikkat etmezse anlayamıyor. Bizim burada kuyumcular asla sahte altın satmaz ve buna teşebbüs etmezler. Genelde internet üzerinden sahte takılar alınıyor. İmitasyoncularda ve takıcılarda bunları rahatlıkla bulabiliyorlar. Düğün sezonu da yaklaştı sahte altının her geçen gün artacağını düşünüyorum. Gerek kuyumcu arkadaşlarımız gerekse müşterilerimiz imitasyon ürünlere karşı daha dikkat etmeliler" dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:51 Kaynak: İHA

Solmaz, Hasan Solmaz, Yozgat, Güncel
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