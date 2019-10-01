Son Dakika Haberleri: İmkander'den 500 yetim çocuğa kırtasiye yardımı
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İmkander'den 500 yetim çocuğa kırtasiye yardımı

1 saat önce

İmkander Gaziantep Şubesi, yaklaşık 500 Suriyeli ve Türk yetim çocuğa kırtasiye yardımında bulundu.

İmkander'den 500 yetim çocuğa kırtasiye yardımı, System.String[]

İmkander Gaziantep Şubesi, yaklaşık 500 Suriyeli ve Türk yetim çocuğa kırtasiye yardımında bulundu.


İmkander Gaziantep Şubesi 500 yetim çocuğa kırtasiye yardımında bulundu. Defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini yetimlere dağıtarak yetimlerin yüzünü güldüren İmkander, daha öncede yetimlere giyim yardımında bulunmuştu. Yardımların devamı için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, " Türkiye'deki yardım severlerden yardım bekliyoruz. Yetimlere sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü yetimler bize Allah'ın emanetidir. Peygamber efendimiz S.A.V 'Kim yetime bakar yetimle ilgilenir onu korursa cennette iki parmağın bir arada olduğu gibi inşallah yan yana oluruz' Şeklinde bir hadisi şerifi var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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