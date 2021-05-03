İmkander'den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği - Son Dakika

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye'deki kamplarda kalan yaklaşık bin 500 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımında bulunurken 10 bin aileyede iftar yemeği dağıttı.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye'de kampta kalan yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek, TSK'nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği bölgelerdeki kamplarda yaşayan bin 500 yetim ve öksüz çocuğa Ramazan bayramı öncesi bayramlık giyim yardımında bulunurken, 10 bin aileye de iftar yemeği dağıttı. Dernek ayrıca İdlib kırsalında 25 koyun keserek, buradaki yardıma muhtaç insanlara da etlerini dağıttı.

"10 bin aileye iftar yemeği"

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Günlük 500 aileye yemek yapıyoruz. Şuana kadar 10 bin ailenin iftarlarını açmalarına vesile olduk. İdlib kırsalında 25 tane koyun kestik. Oradaki insanlara et dağıttık. Daha ramazan bitmedi. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"Bin 500 çocuğa giyecek yardımı"

Mübarek Ramazan ayının yaklaştığını ifade eden Gökdere, "Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan devam ediyor. Suriyeli kardeşlerimize iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 650 çocuğu giydirdik. Toplamda bin 500 çocuğumuzu giydirmiş oluyoruz. Ramazan yardımı için kamplarda yaşayan kardeşlerimize daha çok ulaşmamız için Müslüman kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP