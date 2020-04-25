İmkander'in mazlumlara ulaşmasına Korona virüste engel olamıyor - Son Dakika
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İmkander'in mazlumlara ulaşmasına Korona virüste engel olamıyor

6 saat önce

'Kardeşlerini unutma, onlara sahip çık' sloganıyla yola çıkan İmkander, kamplarda yaşan idliblilere gıda kolisi ve iftar yemeği dağıtıyor.

İmkander'in mazlumlara ulaşmasına Korona virüste engel olamıyor, System.String[]

'Kardeşlerini unutma, onlara sahip çık' sloganıyla yola çıkan İmkander, kamplarda yaşan idliblilere gıda kolisi ve iftar yemeği dağıtıyor.


'Kardeşlerini unutma, onlara sahip çık' sloganıyla yola çıkan İmkader, İdlib'ten kaçarak kamplarda yaşayan mazlumlara hem gıda kolisi hem de günlük bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor. İmkander, Suriyeli mazlumların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İmkander, savaşın ağır tahribatına uğrayan Suriye halkına ve özellikle kamplarda zor şartlarda yaşayanlara yardım eli uzatıyor. Dernek, bu kapsamda kamplarda yaşayan İdliblilere her gün iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtıyor. Günde bin 500 kişiye yemek veren dernek, sosyal mesafe kuralına uyarak yemekleri paketleyip mazlumlara tek tek teslim ediyor. İmkander yetkilisi Sait Gökdere, Müslümanlara çağrıda bulunarak, kardeşlerini unutma, onlara sahip çık diyerek, günlük daha çok yemek verilmesi için destek istedi.


"Kardeşlerimiz bu mübarek ayda aç kalmasın"


İmkander yetkilisi Sait Gökdere, "Kardeşini unutma kampanyasıyla İdlip'ten gelen kardeşlerimize ramazan boyu hem gıda hem de günde bin 500 kişiye iftar yemeği veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda ve içinde bulunduğumuz bu musibetten kurtulmak için Müslümanların birbirlerine sahip çıkması kamplarda zor şartlarda yaşayan bu kardeşlerimize mutfağımızda günlük bin 500 kişiye yemek yapılıyor. Eğer yardımlar çoğalırsa bu sayıyı günlük 2 bin 500 kişiye çıkarmak istiyoruz. Bu konuda Müslüman kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu kardeşlerimize en azından bu mübarek ayda akşam iftarlarını vereceğiz. Diyoruz ki, 'Kardeşini unutma kardeşine sahip çık'" diye konuştu. - GAZİANTEP

Suriye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:59 Kaynak: İHA

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