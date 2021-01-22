İMKANDER Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yaptı - Son Dakika

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) ekipleri, Suriye'nin İdlib kentindeki çadır kentlerde yaşayan 500 çocuğa bot ve mont yardımı ulaştırdı.

İMKANDER Gaziantep Temsilcisi Said Gökdere, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminden dolayı güvenli bölgelere ve mülteci kamplarına sığınan Suriyelilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaştığını bildirdi.

TSK'nın temizlediği bölgede, savaştan uzak yaşamaya çalışan Suriyelilere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Gökdere, şunları kaydetti:

"Bölgede yakacak sıkıntısı var. Elektrik çok sınırlı ve çoğunlukla jeneratörlerle sağlanıyor. Hava sıcaklığı ise giderek düşüyor ve eksi değerlerde. Çocukların büyük kısmı hastalanmış durumda. Çamurun içinde ve buz gibi bir havada yalın ayaklar. Biz dernek olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Her gün oradaki kamplarda ekmek dağıtıyoruz, kışlık kıyafet vermeye çalışıyoruz. Ama çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlardan destek bekliyoruz."

Gökdere, oradaki insanların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini, güçleri yettiğince yardımları sürdüreceklerini vurguladı.