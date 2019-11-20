Son Dakika Haberleri: İmkander Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü
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İmkander Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

6 saat önce

İmkander Gaziantep Şubesi tarafından Suriyeli çocuklara kışlık giyecek ve meyve yardımında bulundu.

İmkander Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

İmkander Gaziantep Şubesi tarafından Suriyeli çocuklara kışlık giyecek ve meyve yardımında bulundu.


İmkander, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin terörden temizlediği Fırat Kalkanı bölgesinde kışın gelmesiyle beraber çocuklara kışlık giyecek ve meyve yardımında bulunan İmkander'in Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, buradaki kardeşlerine yardımlarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Bugün burada Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan çocuklara kışlık giyecek yardımında bulunduk. Bunun yanında onlara meyvede getirdik. Kışa giriyoruz bu çocukların mont ve bota ihtiyacı var. Bunları vermek için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Buradaki çocuklara Türk bayrağı dağıttık. Bayrağımız her yerde dalgalansın istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Fırat, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
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