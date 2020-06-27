İmkanı olsa elinden tutup gezdiririm - Son Dakika

Bursa'da bir çiftçi kahvehanede çay içerken bulduğu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor. Gittiği her yere gergedan böceğini götüren Abdullah Özdemir, "İmkanı olsa elinden tutup gezdiririm" dedi.



Edinilen bilgiye göre İznik ilçesine bağlı Karatekin Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Abdullah Özdemir çay içmek için gittiği köy kahvesinde bir zamanlar yakalanması ve yurt dışına çıkarılması yasak olan ve aynı zamanda çok değerli olduğu iddia edilen daha sonra yapılan bilimsel çalışmalarla parasal değeri olmadığı açıklanan boynuzlu gergedan böceği buldu. Böceği evinde beslemeye başlayan Özdemir gittiği her yere böceğini de götürmeye başladı.



Yaklaşık bir aydır böceğe gözü gibi bakan Özdemir, böceğe o kadar alıştılar ki beni gören böceği soruyor. Nereye gitsem onuda yanımda götürüyorum, Kahveye çay içmeye gittiğimde esnaf yolumu gözlüyor. Herkes böceğe alıştı. Elinde tutmak isteyenler oluyor. Bende 1 ayda çok alıştım evladım gibi imkanı olsa elinden tutup gezdiririm" dedi. - BURSA