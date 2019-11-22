Son Dakika Haberleri: İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' İstanbul'da sahnelendi
Son Dakika Magazin İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' İstanbul'da sahnelendi - Son Dakika Magazin

İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' İstanbul'da sahnelendi

6 saat önce

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenen oyunu İlker Kaleli, Emre Karayel, Kaan Urgancıoğlu, Gözde Kansu, Aslı Tandoğan, Bennu Yıldırımlar, Furkan Andıç, Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile Belçim Bilgin ve Ahmet Rıfat Şungar'ın yanı sıra birçok ünlü isim izledi.

İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' İstanbul'da sahnelendi, System.String[]

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenen oyunu İlker Kaleli, Emre Karayel, Kaan Urgancıoğlu, Gözde Kansu, Aslı Tandoğan, Bennu Yıldırımlar, Furkan Andıç, Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile Belçim Bilgin ve Ahmet Rıfat Şungar'ın yanı sıra birçok ünlü isim izledi.


Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ın rol aldığı oyun, Anton Çehov'un önemli eserlerinden "Martı"nın ana karakterleri Nina, Treplev ve Trigorin'i, Romanya'nın çağdaş yazarlarından Matei Visniec'in Bolşevik Devrimi döneminde yeniden yolculuğuna çıkarıyor.


Nina ile Treplev'in imkansız aşkını anlatan oyunun dekor ve kostüm tasarımı Barış Dinçel'in, ışık tasarımı ise Mahir Köksal'ın imzasını taşıyor.


Oyun, ayrıca 27, 28 Kasım tarihlerinde Ankara Tatbikat Sahnesi'nde de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Rıfat Şungar, Emre Karayel, İlker Kaleli, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:48 
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