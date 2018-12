İmkansızlıklar İçinde Kitap Dağıtıyorlar

İZMİR'den Türkiye 'nin her bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara gönüllü kitap dağıtımı yapan Kitap Dostluğu Kulübü, kısıtlı imkanlarla yardımlarını sürdürüyor. Çatısı akan bir araba garajında bağışları biriktiren kulüp üyeleri, kitapları yağmur sularından korumak için üzerlerini naylonlarla örtüyor. Kulübün kurucusu Dilek Özcan, kitap ihtiyacı olan daha fazla çocuğa ulaşmak için kendilerine daha iyi şartlar sunulmasını istedi. İzmir 'de 8 yıl önce kurulan Kitap Dostluğu Kulübü, okuyan bir nesil yetişmesi amacıyla Türkiye'nin her bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara gönüllü kitap dağıtımı yapıyor. Kendilerine ait yerleri olmadığı için bir araba garajında bağışları biriktiren kulüp üyeleri, kitapları, çatıdan akan yağmur sularından, üzerine naylonlar örterek koruyor.İmkansızlıklar içinde imkan yaratarak çocuklara kitap dağıttıklarını söyleyen Kitap Dostluğu Kulübü Kurucusu Dilek Özcan (43), sosyal medyada 25 bin gönüllü üyeye sahip bir grupları olduğunu belirtti. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki okullardan kendilerine kitap talebi geldiğini söyleyen Özcan, bu talepleri titizlikle incelediklerini dile getirdi. Amaçlarının okuyan bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özcan şöyle konuştu:"Kim bize ücretsiz yer verirse kitaplarımızı orada topluyoruz. 8 yıl önce Gaziemir Belediyesi 'nin kültür merkezinde faaliyete başladık. O zaman daha az sayıda kitabımız vardı. Büyümeye başlayınca oraya sığmadık. Bir müteahhit, dükkanında bize bir bölüm ayırdı. O dükkan yıkılınca bize yol göründü. Göçebe gibiyiz, kitaplarımızı kamyona doldurup taşıyoruz. Daha sonra bir mobilya dükkanında yer bulduk. O dükkan taşınınca yine çıktık. Şimdilik bir gönüllümüzün garajındayız. Arabası olmadığı için burası boştu ve bize verdi. Araba alırsa burdan da çıkmak zorundayız. Garajın çatısı akıyor. Kitaplar ıslanmasın diye her yere kovalar koyduk. Gönüllülerin bağışladığı kitapların üzerini naylonlarla örttük."KİTAPLAR ISLANIRSA ÇÖPE GİDECEKEllerinde sayımı yapılmış ve kolilenmiş 3 bine yakın kitap olduğunu anlatan Dilek Özcan, tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıklarını dile getirdi. Cehaletten uzak, aydın ve bilinçli çocuklar yetişmesi için kütüphaneleri boş olan okullara ulaştıklarını anlatan Özcan, "Bazı okullar içi boş sınıfları kütüphane olarak ayırmışlar ama hiç kitapları yok. Okuldan fotoğraf istiyoruz. Kitap ihtiyaçlarını kanıtladıklarında harekete geçiyoruz. Şimdiye kadar 100 binden fazla kitap dağıttık. Yeni öğretim yılında 13 okula biner kitap dağıttık. Ama bize gelen kitap sayısı daha fazlaydı. Buraya gelen kitapların hepsi yaş ve sınıf düzeyine göre ayrıştırılıyor. Konularına göre seçtikten sonra kolilere yerleştiriyoruz. Fiziki koşullarımız daha uygun olsaydı daha büyük işler yapardık. Kitaplar ıslanınca çocukların hiçbir işine yaramayacak. Bu kadar büyük bir çabayla topladığımız kitapların hepsini çöpe atmak zorunda kalırız. Ancak destek veren olmadığı için bu işten vazgeçecek değiliz. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla birşeyler yapıyoruz. Bize yer temin eden olursa çok seviniriz" dedi.Kulübün en eski üyelerinden Ümit Meşekoparan (52) ise daha önce yerel yönetimlerden destek aldıklarını ancak bu desteklerin kesildiğini dile getirdi. Dernek olmadıkları için para bağışı kabul etmediklerini belirten Meşekoparan, "Hayırseverler bize yer verdi. Ama yeterli çalışma imkanımız olmadı. Daha iyi şartlarda olursak daha fazla çocuğa kitap göndeririz" diye konuştu.- İzmir