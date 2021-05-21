İMKON'dan "demir, çimento, beton fiyatlarındaki artış Rekabet Kurulunca incelenmeli" çağrısı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonları (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, demir, çimento ve beton fiyatlarında görülen artışların Rekabet Kurulunca incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların sektörü etkilediğine işaret etti.

İnşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Tellioğlu, temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarına dikkati çekti. Tellioğlu, "Sektör temsilcileri olarak tüm mücadelemize rağmen, tekelci karteller demir, çimento ve betonda fiyat artışlarını sürdürmektedir. Hükümetimizden talebimiz tekelci kartellere karşı sektör yalnız bırakmayarak bu aşırı zamlara dur demesidir." çağrısında bulundu.

Tellioğlu, sektörün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Demir, çimento ve beton fiyatlarındaki olağanüstü artışlar Rekabet Kurulunca incelenmeli."

Tellioğlu, bazı inşaat malzemelerinde ciddi tedarik sorunları yaşandığını da aktardı.