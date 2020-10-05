İMKON'dan "yapı müteahhitleri yönetmeliği düzenlensin" talebi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektörünün önündeki engellerin ivedilikle kaldırılması gerektiğini belirterek, "Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına ve kayıtlarının tutulmasına dair yönetmeliğin sadeleştirilerek, adil, anlaşılır, çürükleri eleyen ve geriye kalanların da şartları sağlayabilir hale getirilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin yönetmelik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yönetmeliğin sektörün gelişmesi, güçlenmesi ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulması adına düzenleyici bir yol haritası olarak tasarlandığını aktaran Tellioğlu, sektörün ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması amacıyla bu düzenlemeyi İMKON'un da talep ettiğine işaret etti.

"Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından geçen 2 yıllık süreçte, yaklaşık 350 bin müteahhitten, tecrübe ve mesleki yeterlilik şartı barındırmayan 'H grubu' hariç, diğer sınıflardan yetki belgesi alabilen müteahhit sayısı yaklaşık 30 bini geçmemiştir." bilgisini paylaşan Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve devletimizin ilgili bakanlıklarından inşaat sektörünün önündeki her türlü engelin ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz. Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına ve kayıtlarının tutulmasına dair yönetmeliğin sadeleştirilerek, adil, anlaşılır, çürükleri eleyen ve geriye kalanların da şartları sağlayabilir hale getirilmesini istiyoruz. Talebimiz, tüm Türkiye'de afet risk kapsamındaki riskli yapıların ve kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması, istihdamın artırılarak tüm ülkeye yayılması ve sektöre girdi sağlayan binlerce tedarikçi sektörün ticari döngülerinin önünün bu şekilde açılmasıdır."