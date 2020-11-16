İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu Açıklaması - Son Dakika

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Öncelikli olarak dönüşümün hızlanması noktasında yasal ve yapısal iş ve işlemler netleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır" dedi.

İMKON Genel Başkanı Tellioğlu, İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Tellioğlu, İzmir'de yaşanan deprem felaketinin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü, depremin engellenemeyeceğini ancak hayati ve kentsel tedbirlerin alınması noktasında yapılabilecek çok iş olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Depremin; tüm dünyada bazı coğrafyaların, bölgelerin ve ülkemizin kaçınılmaz gerçeği olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, bu gerçeği kabul etmemizin dışında; deprem riskine karşı ülkemizde tespit edilen deprem bölgelerinde ve öncelikli olarak fay hattı üzerinde bulunan (14 ilimizi kapsayan) 1. dereceden deprem riski taşıyan illerimizde acil olarak deprem haritası ve yapı envanteri hazırlanması ve çıkarılması, bu çalışmalar Devletimiz tarafından yapılmış ise, deprem riski bölge haritaları ve riskli yapı envanterinde bulunan tüm alanların hızla boşaltılması, riskli yapıların yıkılması, bugünden sonra yaşanacak can ve mal kaybı riskinin ortadan kaldırılması en büyük temennimizdir. Yaşanabilecek depremlerde can ve mal kaybına önlem olarak alınabilecek tedbirler elbette bellidir. Bu tarihten sonra yeni kentsel dönüşüm alanlarında, öncelikli olarak yeni yapı ruhsatları aşamasında yapılacak yapının veya dönüşümün önceden belirlenen risk haritası içerisinde olup olmadığına bakılarak, yapılar ruhsatlandırılmalı ve iskana açılmalıdır. Müteahhitlik mesleği, algı oluşturulduğu gibi kolay para kazanılan bir iş olmayıp; tam aksine yıllarca sorumluluk gerektiren, yüzlerce malzeme grubunun bir araya getirilerek ve teknik altyapının birlikte hareket etmesiyle, sağlıklı ve güvenli bir yapıyı kent kimliğine uygun şartlarda inşa eden güçlü bir organizasyon işidir."

Tellioğlu, her zaman ve her şartta sorumluluk alan meslektaşlarının, bir yasa altında toplanmasını ve kayıt altına alınmasını arzu ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm yasası, imar yasası, yapı denetim yasası, müteahhitlerin sınıflandırılması ve belgelendirilmesi yasası, belediye yasaları ve yapı malzemeleri standartları yasaları ivedilikle gözden geçirilerek; net anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir olarak revize edilmelidir. Afet risk kapsamında bulunan 7 milyona yakın riskli yapı stokunun dönüştürülmesi için ilgili yasaların; kentsel dönüşüm kanunu, müteahhitlerin sınıflandırılması yönetmeliğini, yapı denetim yasası imar kanunu uygulamalarından kaynaklı sıkıntılar giderilmediği takdirde hedeflenen bu dönüşümün bu şartlarda hızlı olması mümkün değildir. Öncelikli olarak dönüşümün hızlanması noktasında yasal ve yapısal iş ve işlemler netleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. İmar planlarından, plan notlarından kaynaklı sorunlar, müteahhitlerin doğru sınıflandırılamamasından kaynaklı sorunlar giderilmelidir. Yine emsal yetersizliği sebebiyle dönüştürülemeyen bölgelerde kentsel taşıma rezerv yapı alanları oluşturarak, kentsel dönüşüme hızla imkan sağlanmalıdır. İnşaat sektörünün çatı kuruluşu İMKON olarak; sağlıklı ve güvenli yapılar ve kentsel dönüşüm için sektörel yasa, imar, yapı denetim vb. yasal düzenlemeler öncesinde sorumluluk almaya ve ilgili kurumlarla ortak çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz." - ANKARA