İMMİB Akademi eğitimlerine katılımcı sayısı 6 kat arttı

Üyelerinin ihracatlarını artırmak amacıyla sektör çalışanlarına mesleki ve yönetim bilimleri alanında eğitimler düzenleyen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Akademi'den eğitim alanların sayısı bir önceki yıla göre 6 kat arttı.

İMMİB açıklamasına göre, Kovid-19 salgını, eğitimden sosyal hayata, ekonomiden iş yaşamına kadar pek çok alanda değişikliği beraberinde getirdi. Bu süreçte alınan önlemler iş yapma modellerinde değişikliğe neden olurken eğitim alanında da yenilikler getirdi.

Sosyal ortamdaki eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. İMMİB bünyesinde 2007'den beri üyelerinin ihracatlarını artırmak amacıyla mesleki ve yönetim bilimleri alanlarında eğitimler düzenleyen İMMİB Akademi de salgın sürecinde eğitimlerini çevrim içi ortama taşıdı. Dijital platforma taşınan İMMİB eğitimlerinden yararlananların sayısı bir önceki yıla oranla 6 kat artarak yılın ilk 6 ayında 29 bin kişiye ulaştı.

İhracatçı şirket çalışanlarının ve diğer katılımcıların bireysel ve yönetimsel yetkinliklerini artırmaya yönelik düzenlenen İMMİB akademi eğitimleri; dış ticaret ve mevzuat, satış ve pazarlama, teknik ve mesleki gelişim, muhasebe ve finans, yönetim becerilerini geliştirme, insan kaynakları, kişisel gelişim, Microsoft eğitimleri ve İSO eğitimleri olmak üzere 9 ana, 600'ü aşkın alt başlıktan oluşuyor.

"Eğitimlerimizden 2021'in ilk 6 ayında 29 bin 422 kişi yararlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu, İMMİB Akademi'nin "hayat boyu öğrenme" prensibiyle kurulduğunu belirterek salgın döneminde eğitimlere ara vermeden çevrim içi devam ettiklerini ifade etti.

Geçen yıl eğitimlere 4 bin 988 kişinin katıldığını aktaran Vurdu, şunları kaydetti:

"Dijital ortama taşıdıktan sonra eğitimlerimizden, 2021'in ilk 6 ayında 29 bin 422 kişi yararlandı. Geçen yıl eğitimlere katılan şirket bin 493 iken, bu yıl 4 bin 565 şirkete ulaştı. Akademimizin merkezi İstanbul'da olmasına rağmen uzaktan eğitim sayesinde Türkiye'nin her yerinden kurum ve kişiye eğitimlerimizi ulaştırma imkanı sağladık. İMMİB eğitimlerine katılımcı profili çok geniş. 31 bin üye firma personelinin yanı sıra üniversite öğrencileri de eğitimlere katıldı. Üye firma çalışanları en çok dış ticaret, satış pazarlama, finans ve Microsoft eğitimlerine ilgi gösterdi. Çeşitli üniversitelerle Eylül 2021 itibarıyla sertifika eğitim programları da planlıyoruz."

Üniversite iş birliği ile planlanan sertifikalı programlar arasında; İstanbul Teknik Üniversitesi ile Uygulamalı E-Ticaret Uzmanlığı, Yalın Üretim ve Yönetim Uzmanlığı, Arge Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yapay Zeka Sertifika Programı, Robotik Kodlama, Büyük Veri ve İş Analitiği Uzmanlığı eğitimleri yer alıyor.