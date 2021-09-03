İMMİB bünyesindeki sektörlerden ihracata 53 milyar dolarlık katkı - Son Dakika

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) bünyesinde mal ihracatı gerçekleştiren sektörlerin 8 aylık ihracat toplamı, 53 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İMMİB açıklamasına göre, Türkiye'nin yüzde 52'ye yakın artışla 19 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ağustos ayında, İMMİB çatısı altında yer alan sektörler 7 milyar 536 milyon dolarlık ihracata imza attı ve ihracatını yüzde 79 artırdı.

Ağustos ayında yüzde 165,5'lik artışla ihracatını en çok artıran çelik sektörü, 2,3 milyar dolarlık ihracatla birlik bazında ilk sıraya oturdu. Çelik sektörünü 2 milyar dolarlık ihracat rakamı ile kimya takip ederken üçüncü sıradaki elektrik-elektronik, 1,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Metaller sektörü 1 milyar, madencilik ürünleri 510 milyon dolar, mücevher ise 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelikten sonra ihracattaki en çok artış oranı yüzde 141,5 ile mücevherde yaşandı.

Kimya yıl bazında ilk sırada

Ağustos ayında ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 artıran ve en çok Hollanda'ya ihracat yapan kimya sektörü, 8 aylık toplam ihracatını 15,9 milyar dolara taşıdı. Kimya sektörü yıl bazında ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 165,5 artıran ve en çok ihracatı İspanya'ya gerçekleştiren çelik sektörü, 8 ayda toplam 13,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Ağustosta ihracat rakamını yüzde 42,3 artıran ve en çok İngiltere'ye ihracat gerçekleştiren elektrik-elektronik sektörü, 8 ayda 9,1 milyar dolar değerinde ihracata ulaştı. Söz konusu dönemde metaller sektörü, ihracatını yüzde 66,4 artırdı ve toplam ihracat rakamı 7,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Maden, ağustos ayında yüzde 57,9'luk artışla toplam ihracatını 3,8 milyar dolara taşırken mücevher ihracatını yüzde 141,5 artırdı ve toplam ihracat rakamını 3,4 milyar dolara taşıdı. Mücevher sektörü en çok ABD'ye ürün gönderdi.

"Türkiye ihracatının yüzde 38'ini temsil ediyoruz"

Açıklamada ihracat rakamlarına ilişkin görüşlerine yer İMMİB Genel Sekreteri Dr. Armağan Vurdu, şunları kaydetti:

"İMMİB olarak bünyemizdeki 7 sektör ile Türkiye'nin toplam ihracatındaki payımızı her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Devam eden pandemi etkileri ve küresel ticarette yaşanan sorunlara rağmen temmuz ayında 45,6 milyar dolar olan Türkiye mal ihracatındaki payımızı ağustos ayı itibarıyla 53 milyar dolara taşıdık. 2021 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,9 artışla 140 milyar 237 milyon dolara ulaştı. İştigal sahamızdaki sektörlerin 8 ayda gerçekleştirdiği 53 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye mal ihracatının yüzde 38'ini temsil ediyoruz. 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27 artışla 18,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşen hizmet ihracatının ise yüzde 100'ünü temsil ediyoruz."