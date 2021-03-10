İMMİB'in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu - Son Dakika

İMMİB'in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu

10.03.2021 11:02
İMMİB'in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu, System.String[]

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) Koordinatör Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) Koordinatör Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi.

İMMİB açıklamasına göre, Dinçer, aynı zamanda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, Mücevher İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Hizmet İhracatçıları Birliği ile İMMİB'in 2021 için çok daha iyi bir hikaye yazacağını belirtti.

İMMİB'in toplam 31 bin aktif üyesi bulunan 7 birlikle Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 35'ini, Türkiye'nin kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 46'sını üstlendiğinin altını çizen Dinçer, "2020 yılında kimya sektörümüz 18,3, çelik sektörümüz 12,7, elektrik ve elektronik sektörümüz 11,1, demir ve demir dışı metaller sektörümüz 8,3, maden sektörümüz 4,3 ve mücevher sektörümüz 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı." ifadelerini kullandı.

Dinçer, İMİMİB çatısı altında mal ihracatı yapan 6 birliğin 2020'de toplam ihracatının 58,5 milyar dolar, hizmet sektörü ihracatının ise 34,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

2020'nin salgın yılı olduğunu belirten Dinçer, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı durumu anlama, kriz planları oluşturma ve onları hayata geçirme süreçlerini hızlı yaşadık. Birbirinden kıymetli 7 birliğimizin başkanları, genel sekreterliğimiz ve her bir üye firmamız çok yoğun bir çalışma takvimi geçirdiler. Belirsizliklerle dolu 2020 yılını problemin çözümünü doğru tarif ederek ve süreci iyi yöneterek aslında en az kayıpla atlattık. Aşı ile belirsizliklerin azalması, ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021'i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"İhracatı artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin 2023'te 226,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini anımsatan Dinçer, İMMİB'in burada çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Dinçer, İMMİB'in ve bünyesinde bulunan birliklerin son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu, İMMİB'in 2020 yılında 4'ü fiziki, 3'ü sanal olmak üzere 7 yurt dışı fuara milli katılım gerçekleştirdiğini ve "alım ve ticaret heyeti" adı altında 27 organizasyon yaptığını aktardı.

İMMİB Akademi çatısı altında ise fiziki ve online olmak üzere toplam 104 eğitim gerçekleştiğini bildiren Dinçer, "Her türlü koşulda, dış ticaret fazlası vermenin önemine olan inancımızla, ihracatçı firmalarımıza hizmet vermeye ve ülkemiz ihracatını artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İMMİB'in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu

İstanbul, İhracat, Türkiye, İmmib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMMİB'in yeni Koordinatör Başkanı Aydın Dinçer oldu - Son Dakika Ekonomi


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