İMMİB'in sürdürülebilirlik projesi Coralis'e AB'den destek - Son Dakika

İMMİB'in sürdürülebilirlik projesi Coralis'e AB'den destek

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), endüstriyel atıkların değerlendirilerek kaynakların etkin kullanımı ile ekonomide sürdürülebilirliği amaçlayan projesi Coralis ile AB'den destek aldı.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), endüstriyel atıkların değerlendirilerek kaynakların etkin kullanımı ile ekonomide sürdürülebilirliği amaçlayan projesi Coralis ile AB'den destek aldı.

Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi

İMMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan "Ufuk 2020" programı kapsamında yapılan başvurulardan 11 Türk kuruluşun yer aldığı 8 projenin AB tarafından 4,4 milyon avro tutarında destek aldığını ve Coralis projesinin de bu başarılı kuruluşlar arasında yer aldığını bildirdi.

Gelecek 4 yıl süresince AB ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacak destekle endüstriyel simbiyoz çözümlerinin yayılması ve bu alandaki engellerin aşılması üzerine çalışmaların yürütüleceğini aktaran Öztiryaki, "Çalışmalar, İspanya'da bulunan bir araştırma şirketinin koordinasyonunda projede yer alan 7 farklı ülkeden 29 kuruluş iş birliğinde hayata geçirilecek. İMMİB olarak Türkiye'nin ihracatını artıran projelerle beraber dünyanın kaynaklarını koruyarak global ekonomiye katkı sağlayan büyük projelere imza atıyoruz. AB'nin bu projemize destek vermesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"İhracatta dijital dönüşüm artık şart oldu"

Öztiryaki, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu salgın bize gösterdi ki ihracatta dijital dönüşüm artık şart oldu. Yeni dünya düzenine göre şekil alan ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve girişimlerimizle ihracatta dijital dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz. Bu süreçte vakit kaybetmeden sanal ticaret heyetlerini hayata geçirip ihracatçılarımız ve yabancı satın almacılar arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesini sağladık. Salgının sebep olduğu olumsuz koşullara hızla uyum sağlayarak geliştirilen ve Bakanlığımız tarafında da desteklenen bu faaliyetler, üye firmalarımızdan da yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı ve sonrasında da sanal heyetler ve sanal fuarlar devam edecek.

2019 yılında İMMİB'in iştigal sahasında yer alan mal sektörlerinin ihracat toplamı 62 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye'nin toplam mal sektörleri ihracatının yüzde 35'ini oluşturdu. Türkiye'nin tüm hizmet sektörleri ihracatı da İMMİB çatısı altında yer alıyor. 2019 sonu itibarıyla ülkemiz hizmet ihracatı 64,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla birliğin temsil ettiği tüm sektörler, ülkemizin kümülatif mal ve hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu başarımızı; 79 ülkeden 933 firmayı ülkemizde misafir ederek 31 alım heyeti ve 34 ülkeye 38 sektörel ticaret heyeti gibi heyetler organize ederek, 11 farklı ülkede olmak üzere, 946 firmamız ile 29 milli katılım fuar organizasyonu ve çeşitli fuarlarda 20 info stant ile katılım sağlayarak elde ettik."

Avrupa Birliği, İstanbul, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMMİB'in sürdürülebilirlik projesi Coralis'e AB'den destek - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:26 Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:49 İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
15:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 18:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İMMİB'in sürdürülebilirlik projesi Coralis'e AB'den destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]