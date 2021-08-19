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İMMİB, KOBİ'lere Avrupa Birliği hibeleri yolunda koçluk yapıyor - Son Dakika

İMMİB, KOBİ'lere Avrupa Birliği hibeleri yolunda koçluk yapıyor

19.08.2021 13:21
İMMİB, KOBİ'lere Avrupa Birliği hibeleri yolunda koçluk yapıyor, System.String[]

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), KOBİ'lere Avrupa Birliği (AB) hibeleri yolunda koçluk yapıyor.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), KOBİ'lere Avrupa Birliği (AB) hibeleri yolunda koçluk yapıyor.

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, Ufuk 2020 programı kapsamında koordinatör olan İMMİB, öncü olduğu projelerle KOBİ'lerin geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu UFUK 2020 programı kapsamında, "Innocoach Projesi" ile "EIC Hızlandırıcı Programı" için koçluk mekanizması kurmayı amaçlayan İMMİB, KOBİ'lerin AB fonlarından destek almasına öncülük ediyor. Birlik, hem Türkiye'den hem de AB'den projeye girdi sağlayan 51 firmanın desteğiyle geliştirilmesi gereken alanlar tespit ediliyor ve bu alanlardaki destek mekanizmasını geliştirmek adına çeşitli metodolojiler üzerinde çalışılıyor.

İMMİB, çevre, yeşil üretim ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda proje fikri olan KOBİ'lere 2,5 milyon avroya kadar destek sağlayan program kapsamında Avrupa'daki proje uygulamalarının incelenmesi, workshoplar düzenlenmesi ve ortak bir metodoloji hazırlanması adımlarını içeren koçluk programı geliştirmeyi öngörüyor.

Proje kampında Kasım- Aralık 2021 döneminde 15 firmayı hedefleyen bir workshop gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etkinlikte hem proje kapsamında oluşturulan metodolojilerin katılımcılarla paylaşılması hem de program kapsamında bu sene ilk kez uygulanacak olan Yapay Zeka (AI) platform hakkında bilgi verilmesi ve uygulama çalışması yapılması planlanıyor. Böylece İMMİB, üyelerine programdan katkı sağlayacak bir hizmet modeli geliştirerek küresel rekabette onların önünü açmayı hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İMMİB Genel Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vurdu, şunları kaydetti:

"Genel Sekreterlik olarak sektörlerimizin ülkemizde ve küresel anlamda gelişimi her zaman önceliğimiz oldu. Innocoach projesi de bu hedefle yola çıktığımız, KOBİ'lerimizin EIC Accelerator programından daha fazla yararlanmasını sağlayarak onların küresel bir oyuncu olmalarını amaçladığımız bir proje oldu. Koçluk projemizle KOBİ'lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek vererek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılmasını hedefliyoruz. Böylece KOBİ'lerimizle ülkemiz adına küresel ticarette daha fazla yer edinmek ve onların küresel pazardan daha fazla pay almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Innocoach projemiz ile ihracatta, küresel iş birliklerinde elde ettiğimiz deneyimi KOBİ'lerin hizmetine sunarak, onlara Avrupa Birliği hibelerinden yararlanmaları için yol gösteriyoruz."

Vurdu, Türkiye'den EIC Hızlandırıcı Programı'na başvuruların ve başarı oranlarının bugün için oldukça düşük olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hibe ve destekler sektörlerin gelişimi için son derece önemli. Özellikle uluslararası boyuttaki destekler KOBİ'lerin büyüyerek küresel bir marka olması adına son derece kritik. Programa ülkemizden yapılan başvuruların az sayıda olması KOBİ'lerin proje fikri geliştirme ve fikirlerini sunma noktasında daha sistematik bir desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyuyor. Böyle bir destek bulamayan KOBİ'ler Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi ürünlerini pazara sunma noktasında kendi sermayelerini kullanmaya yöneliyorlar. Dolayısıyla, bu kısıtlı kaynaklarla hayata konan gelişim çabaları, şirketlerin potansiyelinin altında bir büyüme gerçekleştirmesi sonucunu doğuruyor. Innocoach koçluk projemizle KOBİ'lerin Avrupa Birliği'nin onlara özel hazırladığı EIC Hızlandırıcı Programı'ndan yararlanmalarında yanlarında oluyoruz. Doğru yönlendirme ve projelerimizle daha çok KOBİ'nin hibelerden en yüksek oranda yararlanmasını böylece yatırımlarının birçoğunu ana finansman kaynağı yerine Avrupa Birliği hibeleriyle gerçekleştirmelerini sağlıyoruz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Avrupa Birliği, Türkiye, İmmib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMMİB, KOBİ'lere Avrupa Birliği hibeleri yolunda koçluk yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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