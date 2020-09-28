İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı - Son Dakika

İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı

ADANA'da koronavirüse yakalanıp, iyileşen vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu.

İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı, System.String[]

ADANA'da koronavirüse yakalanıp, iyileşen vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türkiye genelindeki plazma bağışlarının vaka artışlarına oranla azaldığını belirterek, hastalığı atlatan vatandaşlara plazma bağışı yapmaları ve seferberlik başlatmaları çağrısında bulundu.

Koronavirüse yakalanıp, iyileşen hastaların immün plazma bağışı, vakaların hızla arttığı günlerde hayat kurtarıyor. 1 hastanın 3 ayda 8 defa verebildiği plazma bağışları 16 koronavirüs hastasına umut oluyor. Bağış yöntemiyle toplanan plazmalar, virüsten ağır etkilenen yoğun bakım hastalarına uygulanıyor. Adana'da koronavirüs rahatsızlığı geçirip, iyileşen 3 vatandaş, immün plazma bağışı farkındalığı yaratmak için Kızılay Kan Merkezi'nde plazma bağışladı.

'HERKESİ PLAZMA VERME SEFERBERLİĞİNE DAVET EDİYORUM'Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, koronavirüsü atlatan 19-60 yaş aralığındaki vatandaşların immün plazma bağışında bulunarak, hiç tanımadığı insanlara hayat vermelerini istedi. Vatandaşlara bu konuda seferberlik başlatmaları için çağrıda bulunan Saygılı, "Allah'ın vermiş olduğu şifayı diğer insanlara aktarmak için seferber olmalı. Herkesi plazma verme seferberliğine davet ediyorum. Türkiye genelindeki plazma bağışları, vaka artışlarına oranla azalıyor. Temmuz-ağustos ayında Türkiye genelinde 5 bin üniteyi aşkın plazma vardı. Bu plazmaları eylül ayının başında tüketmiş olduk. Vaka sayılarının tekrardan yükselişe geçmesinden ötürü plazma stoklarımız azalmış durumda" dedi.İmmün plazma bağışında bulunmak için Kızılay Kan Merkezi'ne gelen 51 yaşındaki Can Bingöl ise geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının rahatsızlanması sonucu ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü söyleyen Bingöl, "O zamanlar o kişiye yardımcı olamamıştım ama iyice iyileştikten sonra başkalarına çare olmak için plazma bağışı yapmaya geldim" dedi.'BANA BİR ŞEY OLMAZ ALGISI ÇOK YANLIŞ'AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan da ilk plazma bağışını, sosyal medyadan gördüğü, hiç tanımadığı kişiye yaptığını söyleyerek, "Şimdi ise ikinci plazma bağışında bulanacağım. İnşallah bu plazma bağışımız yoğun bakımdaki hastalarımıza şifa olur. İyileşmesinde biz de vesile olmuş oluruz" diye konuştu.Akan, toplumdaki gençlerde 'Bana bir şey olmaz' algısının çok yanlış olduğunu ve maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini söyledi.

İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı

Koronavirüs, Kızılay, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı - Son Dakika

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