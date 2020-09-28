İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı - Son Dakika

ADANA'da koronavirüse yakalanıp, iyileşen vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türkiye genelindeki plazma bağışlarının vaka artışlarına oranla azaldığını belirterek, hastalığı atlatan vatandaşlara plazma bağışı yapmaları ve seferberlik başlatmaları çağrısında bulundu.

Koronavirüse yakalanıp, iyileşen hastaların immün plazma bağışı, vakaların hızla arttığı günlerde hayat kurtarıyor. 1 hastanın 3 ayda 8 defa verebildiği plazma bağışları 16 koronavirüs hastasına umut oluyor. Bağış yöntemiyle toplanan plazmalar, virüsten ağır etkilenen yoğun bakım hastalarına uygulanıyor. Adana'da koronavirüs rahatsızlığı geçirip, iyileşen 3 vatandaş, immün plazma bağışı farkındalığı yaratmak için Kızılay Kan Merkezi'nde plazma bağışladı.