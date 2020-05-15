İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem bulundu - Son Dakika

İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem bulundu

Patojenden arındırılan plazmalar, risk gurubundaki sağlıklı kişilerde bağışıklık yapıyor

Risk gurubunda olanlar, yeni yöntemle virüse karşı korunabilecek

MALATYA - Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de Malatya İnönü Üniversitesinde korona virüse karşı uygulanan immun plazma tedavisinde risk grubunda koruyucu olarak kullanılabilecek yeni bir yöntem bulundu. Yeni cihaz ile sağlıklı donörden alınan plazmaların içerisindeki tüm zararlı virüs ve bakteriler yok ediliyor.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakımdaki bir enfekte hastanın tedavisinde kullanılan immün plazma da, yeni yöntem kullanılmaya başlanıldı. 'Patojen İnaktivasyonu' yöntemi ile virüsü yenen hastalardan alınan plazmalar olası virüs ve diğer patojenlerden tamamen arındırılıyor.

Bu nedenle de artık korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hastadan alınan immun plazmalar bu cihaz sayesinde tüm virüs ve bakterilerden arındırılacağı için risk gurubunda bulunan sağlıklı hastalara da verilebilecek. Bu şekilde plazmalardaki antikorlar sayesinde pasif bağışıklık kazanacak kişilerin, korona virüse karşı da bulaş oranının azalacağı belirtiliyor.

Yeni cihazın tanıtımında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, dün itibariyle hastanelerine bağışlanan cihaz ile ilk denemeyi yaptıklarını belirterek, "Daha önce burada ilk kez immun plazma tedavisini başlatarak yoğun bakımdaki hastaların tedavisi için kullandık. Başka yerlere de gönderdik ama şimdiye kadar koruyucu anlamında plazma kullanamıyorduk. Bunun sebebi ise plazmanın içerisinde tüm patojenlerin inaktivasyonundan emin değildik" dedi.

Şimdi artık bu cihaz ile birlikte immun plazmanın korucu olarak da kullanılabileceğini belirten Kızılay, "Bugün ilk uygulama başladı. Kendi hastanemizde çalışan bir arkadaşımız korona virüsü geçirdi, tümüyle iyileşti. Bu arkadaşımızın verdiği plazmadan 3 ayrı tedavi için plazma hazırladık." şeklinde konuştu.

Cihazın merkezlerine bağışlayan Paylaşma ve dayanışma Platformu Derneği'ne teşekkür eden Rektör Kızılay, önceki uyguladıkları plazma tedavisi ile yeni tedavi arasında fark olmadığı da dile getirerek şunları söyledi:

"Tedavide farkı yok ama şuan bu yöntem daha güvenli. Bir önceki hazırladığımız plazmaları yoğun bakımdaki hastalarımıza gönül rahatlığı ile uygulamaya devam ediyoruz. Sağlıklı insanlara şimdiye kadar koruyucu amaçlı kullanamıyorduk. Ancak bu yöntem ile riskli gurupta yer alan kişilere de koruyucu amaçlı verilebilir" dedi.

TÖTM Kemik İliği Nakli Direktörü ve AFEREZ Ünite Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise merkezlerinden şuan kadar toplanan 24 immun plazmanın Malatya ve bazı illerdeki hastalarda kullanıldığını belirterek, bunlardan 23'ünün ise sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki plazma tedavisinin, Çin'de plazma iyileşme oranından daha yüksek olduğunu da dile getiren Erkurt, "Bu cihaz plazma içerisindeki tüm bakteri, parazit ve virüsleri yok ediyor. Covid-19 hastalarında eğer sağlıklı dönerden aldığımız plazmada çok azda olsa virüsün olması sorunlu olabiliyor, işte bu yöntemle bu durumda tamamen ortadan kalkıyor" dedi.

Prof. Dr. Erkurt, merkezlerinde elde edilen immun plazma tedavisindeki başarıda emeği olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur'a da teşekkür etti.