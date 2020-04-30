İmmün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu, davul zurna eşliğinde evine uğurlandı - Son Dakika

Siirt'te immün plazma yöntemiyle tedavi gören ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 43 yaşındaki Turgut Kayar, davul zurna eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan ve 45 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede test sonucu pozitif çıkan Kayar, bir süre yoğun bakımda kaldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanan Kayar'a, Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Kovid-19'a yakalanan ve iyileşen bir hastadan alınan plazma ile tedavi uygulandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan ve tedaviye olumlu yanıt veren Kayar'dan yaklaşık 15 gün önce solunum cihazı çıkarıldı.

Servise alınan ve bir hafta önce yapılan Kovid-19 test sonucu negatif çıkan Kayar, uygulanan fizik tedavinin de tamamlanmasının ardından Siirt Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Kayar, yaptığı açıklamada, 45 gündür gördüğü tedavi ile bu hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bu süreç içerisinde benden dualarını esirgemeyen, bana destek sunan herkesten Allah razı olsun." diyen Kayar, herkese sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları önerisinde bulundu.

Kayar, Vali Atik, Milletvekili Ören ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

" Türkiye, immün plazma tedavisinde dünyada en önde ülke olarak görünüyor"

Prof. Dr. Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den sonra ilk olarak Türkiye'de uygulanan immün plazma tedavisinin Malatya'da başladığını söyledi.

Malatya'da plazma tedavisi uygulanan ilk hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındığını hatırlatan Erkurt, şunları kaydetti:

"İkinci olarak da Siirt'teki hastamıza plazma gönderdik. Siirt'teki hastamız taburcu edildi. Plazma Malatya'dan gitti. Siirt'teki hastamız, Türkiye'de immün plazma kullanılıp taburcu edilen ilk hasta olarak görülmektedir. Bu işin gelişmesinde Sayın Rektörümüz Ahmet Kızılay'ın destekleri büyük. Kendilerine teşekkür etmek lazım. İmmün plazma tedavisi umut olmaya devam ediyor, çok iyi sonuçlar alınıyor. Türkiye, immün plazma tedavisinde dünyada en önde ülke olarak görünüyor."