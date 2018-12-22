Son Dakika Haberleri: İmo Başkanı Çeliktürk'ten 25 Aralık Kutlaması Açıklaması

İmo Başkanı Çeliktürk'ten 25 Aralık Kutlaması Açıklaması

6 saat önce

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "97 yıl önce emperyalist güçlere karşı verilen destansı mücadelenin yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

İmo Başkanı Çeliktürk'ten 25 Aralık Kutlaması Açıklaması, System.String[]
İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "97 yıl önce emperyalist güçlere karşı verilen destansı mücadelenin yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, yaptığı açıklamada Gaziantep'in kurtuluş yıldönümünü kutlayarak, Gaziantep'in milli mücadelenin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Çeliktürk, "Adeta bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunması, Anadolu'yu işgal ederek, vatanımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen işgal güçlerinin bu emellerinin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Düşmana karşı 11 ay boyunca büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Gaziantepliler, Anadolu'da kurtuluş meşalesinin yakılmasına da öncülük etmiştir. Anteplilerin 97 yıl önce her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen gerçekleştirmiş olduğu bu destansı savunma, milletimizin, vatanına, bağımsızlığına ve bayrağına olan bağlılığını göstermesinin yanında, birlikte hareket edildiğinde her türlü güçlüğün üstesinden gelinebileceğini de göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile Gazi kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü coşku ve gururla kutlarken, Türkiye Cumhuriyetinin kurcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

Gaziantep, İnşaat Mühendisleri Odası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:51:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmo Başkanı Çeliktürk'ten 25 Aralık Kutlaması Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]