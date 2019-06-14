İMO’dan Şehir Hastanesi’ne ulaşım önerisi
1 saat önce
İMO Bursa Şube Başkanı Albayrak, günlük 40 bin insan sirkülasyonunun beklendiği Şehir Hastanesi için Emek ve Uludağ Üniversitesi'ne bütünleşik sistem kurulması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23
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