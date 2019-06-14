Son Dakika Haberleri: İMO’dan Şehir Hastanesi’ne ulaşım önerisi
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İMO’dan Şehir Hastanesi’ne ulaşım önerisi

1 saat önce

İMO Bursa Şube Başkanı Albayrak, günlük 40 bin insan sirkülasyonunun beklendiği Şehir Hastanesi için Emek ve Uludağ Üniversitesi'ne bütünleşik sistem kurulması gerektiğini söyledi.

İMO’dan Şehir Hastanesi’ne ulaşım önerisi, System.String[]
İMO Bursa Şube Başkanı Albayrak, günlük 40 bin insan sirkülasyonunun beklendiği Şehir Hastanesi için Emek ve Uludağ Üniversitesi'ne bütünleşik sistem kurulması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23 
Bursa, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Ekonomi
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