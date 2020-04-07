İMO Erzurum Şubesi'nden Berat Kandili mesajı - Son Dakika

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Abdulkadir Orhan, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Dünyada ve Türkiye'de Covid 19 virüsü nedeniyle zor günlerin yaşandığını kaydeden Orhan, kardeşliğin ve dayanışmanın ancak böylesine zor zamanlarda kendisini göstereceğini ve birlik ruhunun perçinleneceğini ifade etti.



Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlık alemi ve ülkemiz özelinde zor günlerden geçiyoruz. Türk insanı olarak daha öncede önemli sorunların üstesinden birlik ve beraberliğimiz sayesinde geldik. Gücümüzün kaynağını inancımızdır. Kandil geceleri dinimizin en müstesna anlarının başında gelir. Allah'ın rahmetinin tecellisi için bugün O'na iltica edelim. "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!" müjdesine mazhar olalım. Korona virüs imtihanını da başarıyla atlatacağız. Ülkemizde ve dünyada Covid 19 virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşanıyor. Belki bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. Biz, İMO Erzurum Şubesi olarak, devletimizin güçlü ve halkımızın vakur duruşuyla bu illeti kolaylıkla atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Yeteri; bir olalım, diri olalım. İslam alemi olarak Berat Gecesinde hem günahlarımızın affı hem de insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. İnsanlık aleminin kargaşa, kaos ve fitne ateşinden arınıp; hidayete ermesi, kardeşlik ikliminin hakim olması için gönülden duacı olacağız. Bu kıymetli gün vesilesiyle, İslam aleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, yapacağımız ibadet, duaların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyorum." - ERZURUM