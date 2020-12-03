İMO Eskişehir Şube Başkanı Onur Kılıç'dan Eskişehir'in depremselliği ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şube Başkanı Onur Kılıç, İzmir gibi Eskişehir'in de alüvyon bir zemini olduğu kaydeden Kılıç, olası bir depremde en az hasarı almak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi yönetimi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, İMO Eskişehir Şube Başkanı Onur Kılıç, Yönetim Kurulu Üyelerinden Feride Betül Hacımusalar Yörükçü, Oytun Gökten, Yahya Kaya, Koray Güler ve Odunpazarı Belediyesi İmar Komisyon Başkanı Serdar Aksoy katıldı. İzmir'de gerçekleşen depremden sonra alınması gereken önlemler hakkında konuşan Kılıç, Başkan Kurt'a deprem konusunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi. İzmir gibi Eskişehir'in de alüvyon bir zemini olduğu kaydeden Kılıç, olası bir depremde en az hasarı almak için yapılması gerekenler hakkında Başkan Kurt'u bilgilendirdi.

İMO Eskişehir Şubesi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Ekim ayının sonunda İzmir'de gerçekleşen depremin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Alınmayan önlemler ve ihmallerin 114 can kaybına neden olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Artık deprem gerçeğini kabul edip, ona göre önlemler alınmalı. Odunpazarı Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Umarım, alınacak önlemlerle İzmir depremi, can kaybı olan son deprem olur" dedi. - ESKİŞEHİR