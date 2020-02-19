İMO Konya Şubesi Başkanı Akın:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şubesi Başkanı Süleyman Kamil Akın, inşaat mühendislerinin haklarıyla, dertleriyle ilgilenen bir yönetim anlayışının olması için 23 Şubat'ta gerçekleşecek seçimlerde meslektaşlarını oy kullanmaya davet etti.



İMO Konya Şubesi Başkanı Süleyman Kamil Akın, şubenin binasında 23 Şubat'ta gerçekleşecek genel seçim hakkında açıklamalarda bulundu. Yapı güvenliği konusunun en önemli ayaklarından olan inşaat mühendislerinin Türkiye'deki 29 şubesinde 23 Şubat günü seçimlerini olacağını belirten Başkan Akın, temsilciliklerde oy kullanacakların 5 Nisan'da Ankara'da genel merkezi oluşturacağını söyledi. Başkan Akın,



"Biz bu seçimlerde gerçekten mühendislerin iradesinin kazanmasını, değişime yol açacak grupları kendi illerinde göndermelerini özel rica ediyoruz. Yıllarca dar ve sığ bakış açısıyla, belli marjinal grupların yönettiği meslek odalarıyla özellikle teknik meslek odalarıyla karşı karşıyayız. İnşaat mühendisleri olarak biz bunu artık kırmanın gerektiğine inanıyoruz. Çünkü meslektaşlarımız çok zor durumda. Birçoğu iş arıyor. Halbuki inşaat mühendisi için Türkiye gibi ülkede iş oluşturmaktan daha kolay başka bir olgu yok ama eğer bunu dert eden, bunu vazife edinen genel bir genel merkeziniz olursa. Bunun sağlanabilmesi içinde mutlaka ama mutlaka seçimlerde arkadaşlarımızın oy kullanması lazım" dedi.



"Birçok üyenin bu şubelerde seçimlerden haberi yok"



Türkiye'deki şubeleşme haritasını gösteren Akın, belli bölgelerde yığılma olduğunu belirterek, " Diyarbakır'a 8-10 tane il bağlamışlar. Elazığ'daki, Malatya'daki mühendis sayısı Diyarbakır'daki mühendis sayısından çok daha fazla olmasına rağmen Diyarbakır'da oy kullanmaya zorluyoruz. Temsilciliklerde sandıkta açmıyoruz. Aynı şey Ankara içinde söz konusu. Sivas'ta yani 439 kilometre uzaklıktaki insanların Ankara'ya gelip oy kullanmasını zorunlu hale getiriyoruz. Ankara'da gördüğünüz gibi Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Karadeniz Ereğli, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Zonguldak, Yozgat gibi iller bağlı temsilcilikler olarak çalışıyorlar. Bu her zaman söylediğimiz gibi aslında demokrasinin tecellisi değil. Birçok üyenin bu şubelerde seçimlerden haberi yok. Aslında olay zamanında çok basit şekilde kurgulanmış. Şimdi toplam 655 delege genel merkez seçimlerinde oy kullanacak. Bu delegeler bu hafta sonu yapılacak şube seçimlerinde oluşacak. Ankara'da 135 tane delege var. Bu büyük bir güç. Diğer taraftan İstanbul'a bakıyorsunuz 154 delege var. İkisi birleşip yanlarına bir il aldıklarında zaten 300'ün üstüne çıkarak tamamen egemenliği ele geçiriyorlar. Ama gerçekten inşaat mühendislerinin fikri temsil ediliyor mu? Oturup bunu düşünmek lazım" şeklinde konuştu.



"Meslektaşlarımdan değişime yol açacaklar oylarla destek bekliyorum"



Sözlerine devam eden Akın, "Yıllardır inşaat mühendisi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız için değil; belli ideolojilerin hizmetine sunulmuş odalara artık inşaat mühendislerin dertleriyle ilgilenen, başları sıkıştığında ilk arayacakları adres olan yerin inşaat mühendisleri odası olması için azami gayret etmemiz gerekiyor. Bunun içinde ben tüm arkadaşlarımdan, tüm meslektaşlarımdan değişime yol açacak bir değişikliğe bir tuğla da kendileri koyacakları oylarla destek bekliyorum. Bu desteği göstermez, bu desteği yapmaz isek inanın çok daha karanlık günler meslektaşlarım açısından gelmekte. Onun için tüm meslektaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğini ve şube seçimlerine katılacağına inanıyorum. Mesleki ve milli değerlere sahip çıkmak amacıyla tüm meslektaşlarımı 23 Şubat 2020 tarihinde yani bu Pazar günü yapılacak seçimlerde değişim için oy kullanamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA