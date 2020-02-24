İMO'nun yeni başkanı Orhan - Son Dakika
Son Dakika Güncel İMO'nun yeni başkanı Orhan - Son Dakika

İMO'nun yeni başkanı Orhan

6 saat önce

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesinin 14. Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

İMO'nun yeni başkanı Orhan, System.String[]

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesinin 14. Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Yoğun katılımın olduğu seçimlerde başkan adaylarından Abdulkadir Orhan, ipi göğüsleyen taraf oldu. İki gün süren seçimlerin ilk günü olan 22 Şubat'ta genel kurulun ardından 23 Şubat Pazar günü ise seçimler yapıldı.


Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula üç aday yarışırken oyların büyük çoğunluğunu alarak başkanlığa getirilen Abdulkadir Orhan, meslektaşlarına birlik beraberlik çağrısı yaptı. Meslek odası olmanın gereklerini yerine getirme gayretinde olacakların altını çizen Orhan, oylamaya katılan tüm oda üyelerine teşekkür etti. Bin 800'e yakın üyesi bulunan İnşaat Mühendisleri Odasının sorunların çözümünde her zaman aktif bir rol oynayacağını söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) olarak şehrin yapılaşmasına katkı sağlamak adına projeler ve öneriler sunacaklarını kaydeden Orhan, "Öncelikli ele almamız gereken sorunların başında meslektaşlarımızın problemleri olacak. Yeni mezun olan meslektaş arkadaşlarımız için de mesleki eğitim kurslar ve seminerler düzenleme noktasında aktif bir çalışma yürüteceğiz" diye konuştu. Genç meslektaşlarımızı mesleğe hazırlamak noktasında ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. - ERZURUM

İnşaat Mühendisleri Odası, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
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